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СТС завершил съемки продолжения сериала «Молодежка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала СТС

Съемки сериала «Молодежка. Студенты» завершилась, зрителям покажут продолжение спортивной мелодрамы осенью.

Сериал «Молодежка. Студенты» продолжит историю проекта «Молодежка», но звездами станут уже новые актеры.

По сюжету Вадим Казанцев воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института.

Тренером клуба он видит бывшего игрока легендарных «Медведей» Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому.

Кроме Владимира Зайцева (Казанцев) и Влада Конопки (Кисляк) в сериале появятся другие герои из «Молодежки» — Николай Бакин (Николай Добрынин), Семен Бакин (Игорь Огурцов), Антон Антипов (Иван Мулин), Саша Костров (Иван Жвакин).

Новых героев сыграли актеры Егор Кирячок, Никита и Вячеслав Паршины, Андрей Нестеренко, Даня Киселев, Максим Пушненков, Артур Каспранов, Илья Лейбин.

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