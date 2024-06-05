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Ученые выявили связь между длиной пениса и наличием оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчины, неудовлетворенные размерами полового члена, реже владеют стрелковым оружием, несмотря на распространенное представление об обратном, к такому выводу пришли американские социологи.

В популярной культуре существует мнение, что мужчины с небольшими пенисами чаще покупают большие машины или стремятся обзавестись стрелковым оружием, чтобы компенсировать свой «недостаток».

Социологи из Техасского университета в Сан-Антонио проанализировали данные опроса Masculinity, Sexual Health, and Politics, целью которого было выявить связи между маскулинностью, сексуальным здоровьем и политическими предпочтениями жителей США. Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Men’s Health.

Более 2 тысяч мужчин оценивали удовлетворенность длиной своего пениса в эрегированном состоянии по шкале от 1 до 7. Также они отвечали на вопрос, владеют ли они оружием.

Выяснилось, что чем больше мужчины удовлетворены размерами полового члена, тем выше вероятность того, что они имеют оружие.

«Выявленная связь между размерами пениса и владением оружием, скорее всего, связана с факторами, которые мы не способны или не смогли учесть в исследовании. К примеру, связь между размерами пениса и владением оружием может объясняться тем, что мужчины с повышенным уровнем тестостерона чаще имеют большой пенис и чаще вовлекаются в рискованное поведение», — отметил профессор социологии и демографии Терренс Хилл.

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