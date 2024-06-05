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Zivert спровоцировала поклонников «беременным» животом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Zivert

Певица Zivert сначала опубликовала в соцсети загадочное фото с рукой на округлившемся животе, а затем попросила подписчиков и СМИ не выдумывать по поводу ее беременности.

Артистка опубликовала сторис в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), где крупным планом показан ее округлившийся живот, на коорый она положила руку.

В Сети после публикации сразу начали обсуждать беременность артистки. Судя по размеру живота, она могла бы находится на приличном сроке.

«Ребят, молю! На вчерашнем фото в сторис я не беременна ребенком, я беременна карбонарий и римской пиццей. Максимум, с чем можно меня поздравить, это с хорошим аппетитом», — написала Zivert.

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