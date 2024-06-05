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«Тинькофф банк» сменил название

Источник:
Sibnet.ru
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«ТКС холдинг» объявил о новом этапе развития бренда — название банка «Тинькофф» будет изменено на Т-банк, говорится в сообщении холдинга.

Банк сохранит основные цвета бренда — желтый, белый и черный. Теперь вместо герба будет использоваться изображение щита, с буквой «Т» внутри. Ранее на гербе был изображен фамильный герб рода Тиньковых.

«Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели Т в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game... Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов»,— сказано в сообщении.

Новый логотип «Тинькофф-банк»
Новый логотип «Тинькофф-банка»
Фото: © «Тинькофф-банк»

Банк будет постепенно обновлять названия продуктов, дизайн карт и внешний вид банкоматов. Все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме, перевыпускать карты не нужно.

Весной 2022 года «Тинькофф-банк» купили структуры Владимира Потанина. Бывший владелец Олег Тиньков (признан в РФ иноагентом) пытался отозвать свой бренд, на это в кредитной организации ответили, что все права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку.

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