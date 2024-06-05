Роберт Дауни-младший измелил позицию по работе в Marvel

Актер Роберт Дауни-младший, который раньше отказывался возвращаться к работе в проектах Marvel, рассказал о желании снова сыграть Железного человека.

Дауни-младший признался в интервью Variety, что с удовольствием вернулся бы в мир кинокомиксов, даже в образе Тони Старка.

Актер считает, что роль Железного человека «заложена в его ДНК» и является ему наиболее близкой из всех сыгранных.

Ранее актер говорил, что не рассматривает возможность возвращения к роли. Но ходят слухи, что Disney рассматривает возможность вернуть к работе весь оригинальный каст, включая Дауни-младшего.