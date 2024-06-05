НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Роберт Дауни-младший измелил позицию по работе в Marvel

Источник:
Sibnet.ru
231 0
Фото: кадр из фильма «Железный человек»

Актер Роберт Дауни-младший, который раньше отказывался возвращаться к работе в проектах Marvel, рассказал о желании снова сыграть Железного человека.

Дауни-младший признался в интервью Variety, что с удовольствием вернулся бы в мир кинокомиксов, даже в образе Тони Старка.

Актер считает, что роль Железного человека «заложена в его ДНК» и является ему наиболее близкой из всех сыгранных.

Ранее актер говорил, что не рассматривает возможность возвращения к роли. Но ходят слухи, что Disney рассматривает возможность вернуть к работе весь оригинальный каст, включая Дауни-младшего.

Еще по теме
Вышел трейлер фильма «Веном 3: Последний танец»
Стартовали съемки второй части «Чебурашки»
Сериал «Развод по расчету» стартует на ТНТ
«Манюня» серьезно обогнала «Майора Грома»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Путин сделал серьезное предупреждение Западу
Красноярская администрация продала списанную «Волгу» за 8 млн рублей
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин бросил Шойгу на оборонку
«Тинькофф банк» сменил название
Эксперт предсказал снижение ключевой ставки
Кадыров назначил племянника министром транспорта
Самое обсуждаемое
72
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
35
Российские войска адаптировали морское оружие для пехоты
30
НАТО готовит переброску сил США на случай конфликта с Россией
24
Белоусов назвал площадь потерянных Украиной за год территорий
23
Орбан заявил о вступлении Европы в стадию подготовки к войне