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Интерес к рублевым сбережения резко вырос в России

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне в 2024 году стали намного больше сберегать в рублях, говорится в результатах опроса Сбера, проведенного в преддверии XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Интерес к рублевым активам сейчас объясняется прежде всего 16-процентной ключевой ставкой, а также ожиданиями экспертов того, что период высоких ставок может продлиться довольно долго», — объяснил вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Викторовский.

Из итогов опроса следует, что 77% респондентов предпочли бы для вложений рублевые инструменты. Год назад так ответили 61,4%. При этом продолжает снижаться интерес к доллару и евро: в эти валюты готовы вкладываться 13,3% (было 17%) и 2,2% (было 3,3%) россиян. 

«Высокая ключевая ставка стимулирует людей больше сберегать и меньше тратить, что снижает инфляцию. Результаты нашего опроса подтвердили рост интереса к накопительной модели поведения, причем многие россияне готовы инвестировать вдолгую», — отметил Вестеровский.

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