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Сбер оценил отставание России в сфере ИИ

Источник:
РИА Новости
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Россия отстает от мировых лидеров в развитии технологий искусственного интеллекта на шесть–девять месяцев, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Я не считаю, что наша страна серьезно отстает в AI-технологиях. Практика показывает, что отставание с каждым годом сокращается… Нас отделяют шесть–девять месяцев от лидеров этой гонки, что, в принципе, неплохо», — сказал Ведяхин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что события в этой сфере происходят «каждую неделю, но, тем не менее, мы считаем, что шесть-девять месяцев — это тот разумный срок отставания, который мы имеем, в том числе по причине существующих внешних ограничений».

Если голосовые AI-помощники появились в России только через пять лет после западных аналогов, то в генерации изображений от появления Midjourney до Сбера Kandinsky прошло девять месяцев, от большой языковой модели ChatGPT до GigaChat — шесть месяцев, пояснил он.

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