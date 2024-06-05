Кадыров назначил племянника министром транспорта

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов получил должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни, сообщил глава республики.

«Несмотря на молодой возраст, он обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач», — охарактеризовал Черхигова Кадыров в телеграм-канале.

С 2007 года министром транспорта был Рамзан Черхигов — отец Адама, а он сам возглавлял комитет правительства Чечни по дошкольному образованию.

Адам Черхигов — сын Зарган Кадыровой, сестры главы республики.