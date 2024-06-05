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Россиянин стал первым землянином, прожившим в космосе тысячу суток

Источник:
ТАСС
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Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал первым в мире человеком, пробывшим на околоземной орбите в сумме тысячу суток, сообщил Роскосмос.

«Сегодня в 00.00.20 по московскому времени космонавт госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1 тысячу суток по суммарной длительности космических полетов», — говорится в сообщении.

Командир отряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет. 4 февраля он побил рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

В июне Коненко отметит в космосе свое 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его суммарный налет составит 1 110 суток.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт имени Н. Е. Жуковского по специальности «двигатели летательных аппаратов».

Работал в Центральном специализированном конструкторском бюро (ЦСКБ) в Куйбышеве (Самаре). Занимался проектированием электрических систем космических кораблей. 20 марта 1998 года зачислен в отряд космонавтов.

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