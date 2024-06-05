Россия открыта к переговорам по Украине, но основанных на учете российских интересов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Неизменной остается наша позиция по достижению всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования кризиса. Для этого, прежде всего, должны быть устранены его первопричины и признаны современные геополитические и территориальные реалии», — сказал Галузин в интервью ТАСС.

По его словам, Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия. Бесконечные поставки западного оружия на Украину «только затягивают конфликт», добавил Галузин.

«К сожалению, в Европе и США еще есть немало тех, кто во имя цели нанесения России "стратегического поражения" готов слепо жертвовать интересами своих стран и народов, подталкивая их к краю пропасти», — отметил дипломат.