ТНТ раскрыл подробности нового сезона «Выжить в Дубае»

Телеканал ТНТ раскрыл дату премьеры нового сезона реалити «Выжить в Дубае, а также озвучил новые имена участников.

Премьера третьего сезона реалити состоится 16 июня. Новый сезон с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей будет называться «Выжить в Дубае. Возвращение».

Изначально были известны имена четырех звездных участников. Это блогер Саша Стоун, актриса Надежда Сысоева и семейная пара Джигана и Оксаны Самойловой.

Пополнили звездную команду борец Торнике Квитатиани, Виктория Боня, а также актер Вячеслав Чепурченко. Состав и имена народной команды пока держится в секрете.

По правилам шоу, звездная и народная команды будут проходить испытания, где победители получат возможность жить в роскошном отеле, а проигравшие — в диких условиях природы. В конце проекта оставшиеся участники команд перемешиваются и борются за главный приз в 10 миллионов рублей.