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Россиян избавят от «вечных» кредитов

Источник:
Sibnet.ru
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Новый закон, устанавливающий очередность погашения платежей по просроченным потребительским кредитам, вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Согласно документу, сохраняется прежний порядок погашения в первую и вторую очереди задолженности по процентам и основному долгу.

В третью очередь будут погашаться проценты, начисленные за текущий период платежей, далее — сумма основного долга за текущий период платежей. После этого — неустойка и иные платежи.

Нововведение должно избавить заемщиков от «вечных» кредитов, поскольку снижает риск возникновения постоянных просрочек, пояснила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Сейчас при внесении просроченного платежа клиент банка сначала погашает задолженность по процентам и основному долгу, затем происходит выплата неустойки и пени банку, только потом гасятся проценты и основной долг, предусмотренные стандартным ежемесячным платежом.

Если у заемщика нет суммы, необходимой для погашения всех составляющих платежа, он может бесконечно оплачивать просроченные платежи, пени и неустойки, а основной платеж уменьшаться не будет, в результате кредит будет «вечным».

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Экономика #Деньги
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