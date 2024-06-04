Telegram получит секретное обновление

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал секретное масштабное обновление Telegram, подробности которого станут известны позднее.

«На прошлой неделе мы получили еще одно большое обновление Telegram, которое включает в себя эффекты сообщений, подписи над фотографиями, поиск по хэштегам, свертываемые цитаты, действия для номеров телефонов в сообщениях и так далее», — напомнил он.

Дуров уточнил, что его любимой новинкой стала функция «Эффекты сообщений», за которую проголосовали пользователи. Чтобы выбрать красочный эффект сообщения, нужно нажать и удерживать кнопку «Отправить» после ввода сообщения.

Всего было добавлено более 500 эффектов сообщений, их можно прикрепить к любому сообщению, которое отправляете в чатах один на один.

«На этой неделе планируется запуск чего-то еще более масштабного, так что следите за обновлениями», — заинтриговал пользователей Дуров.