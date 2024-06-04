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Преображение мужчины после пластической операции удивило Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователей соцсетей удивили фотографии мужчины до и после пластической операции. Большинство комментаторов уверены, что на снимках два разных человека.

Фотографии были опубликованы в соцсетях турецкой клиники пластической хирургии Este Med Instabul. Утверждается, что мужчина сделал несколько операций по омоложению лица, пишет NDTV.

Результаты нескольких пластических операций
Результаты нескольких пластических операций
Фото: © Este Med Instabul

В частности, пациент по имени Майкл перенес несколько процедур, среди которых подтяжка лица, век, ринопластика и пересадка волос. «Он пережил невероятную трансформацию, которую вы можете видеть на фотографиях», — говорится в сообщении.

Однако комментаторы отказываются верить, что на снимках запечатлен один и тот же человек. «Практически невероятно. Если это правда, извините, тогда я бронирую билеты», — написал один из пользователей.

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Жизнь #О людях #Здоровье
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