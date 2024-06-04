Турция заявила о желании стать членом БРИКС

Турция желает присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», — цитирует ТАСС Фидана. Он добавил, что рассчитывает посетить встречу глав МИД стран объединения, которая пройдет 10-11 июня в Нижнем Новгороде.

По его словам, некоторые европейские государства выступают против присоединения его страны к ЕС, поэтому власти Турция рассматривают БРИКС в качестве альтернативной площадки для интеграции.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что БРИКС как важная платформа для сотрудничества предлагает некоторым другим странам хорошую альтернативу. <...>. Мы видим в БРИКС потенциал», — пояснил Фидан.

Организация была создана в июне 2006 года. Поначалу в нее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Сейчас БРИКС объединяет девять стран. В объединение вошли ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.