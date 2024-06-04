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NYT рассказала о расхождении интересов США и Украины

Источник:
The New York Times
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Приоритетные интересы США и Украины стали расходится — Киев провоцирует эскалацию, Белый дом опасается повышения ставок, пишет The New York Times со ссылкой на советников американского президента Джо Байдена.

Разрешение Украине наносить удары американским оружием по приграничным с Харьковской областью российским районам стало исключением из правил, отметили источники издания. Они отметили, что Белый дом крайне опасается ядерной эскалации.

Зеленский же продолжает активно добиваться снятия всех ограничений на удары западным оружием по российской территории. Подобные усилия украинского лидера «ни для кого не стали шоком», но политика США в отношении «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась», заявили в Белом доме. 

Внутри Белого дома очевидна обеспокоенность тем, что «Владимир Путин развернет боевое ядерное оружие, пытаясь убедить мир, что, если Украина продолжит сбрасывать бомбы и ракеты американского производства на российскую территорию, он не постесняется использовать самое мощное оружие против Украины», отмечает NYT.

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Топ комментариев

GammiPluh

А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

-CIIAPTAK-

Ага,сами расстреляли,а нам чешут утонули,сволочи!

corrector

СУперсвиньи - это Зеля и его шобла + верховна Рада 404, скоро действительно в США "

mosquito__2010

Апогей западных демократий. Колючая проволока, резервации, концентрационные лагеря, колонии безвольных...