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Четыре ведущих российских банка объединят данные о клиентах

Источник:
ТАСС
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Сбер и «Тинькофф», а также ВТБ и Альфа-банк начали реализовывать пилотный проект по внедрению стандарта открытого банкинга (Open banking), сообщили кредитные организации.

Проект направлен на улучшение пользовательского опыта. Он позволит клиенту банков-партнеров видеть свои дебетовые счета и операции по ним во всех приложениях и управлять ими в одном месте.

ВТБ и Альфа-банк уже приступили к реализации одного из стандартов открытого банкинга. В октябре в тестовом режиме участники фокус-группы из двух банков смогут получить взаимную информацию о своих дебетовых счетах и картах, а также видеть истории операций по ним, сообщила пресс-служба ВТБ.

В Сбере и «Тинькофф» проект уже прошел интеграционное тестирование. «До конца лета 2024 года такая возможность появится уже у более сотни тысяч клиентов. Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию», — сказано в сообщении Сбера.

Важным условием обмена данными является получение согласия у клиента банка. Минцифры при участии Банка России работает над созданием платформы коммерческих согласий на базе портала госуслуг, где будут храниться согласия клиентов на обмен их данными по стандарту открытых интерфейсов, рассказали ТАСС в ведомстве.

Open API — это открытые интерфейсы, через которые сторонние сервисы взаимодействуют с системой банка и обмениваются с ней данными.

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GammiPluh

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mosquito__2010

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