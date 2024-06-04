Иноагент из «Би-2» жестко осудил Чичерину за выступления на Донбассе

Рок-музыкант Егор Бортник (Лева «Би-2»), признанный иноагентом в России, осудил певицу Юлию Чичерину за то, что она выступает с песней его группы на Донбассе.

Бортник недоволен, что Чичерина без разрешения использует песню «Мой рок-н-ролл» во время выступлений на Донбассе. При этом, когда-то он помогал певице в трудные времена.

«У нее там был провал по работе, поэтому мы брали ее с собой с оркестром выступали, просто давали человеку денег заработать», — вспомнил Лева «Би-2» в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

По словам артиста, он еще до начала СВО знал, что Чичерина ездит на Донбасс и включает в свой репертуар песни группы «Би-2». Но, попросив ее не петь их композиции, получили грубый ответ от певицы.