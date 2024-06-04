НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Мисс Болгария» с украинскими корнями осталась без титула

Источник:
Sibnet.ru
448 4
Елизавета Кравец
Фото: © @elizabeth_kravetss

«Мисс Болгария-2023» Елизавета Кравец лишена титула из-за невыполнения обязательств, сообщили организаторы конкурса.

«Глава организации "Мисс Болгария" с сожалением объявляет, что он решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец», — говорится в заявлении.

Решение связано с невыполнением Кравец обязательств и участием в деятельности, противоречащей ценностям организации «Мисс Болгария». По мнению организаторов, эти нарушения нанесли ущерб репутации, имиджу и престижу национального конкурса красоты. Что именно сделал девушка, не сообщается.

Кравец запрещено использовать титул «Мисс Болгария» в публичных коммуникациях, в том числе в социальных сетях и финансовой корреспонденции.

Девушка стала победительницей конкурса красоты в 2023 в возрасте 17 лет. В СМИ сообщалось, что она живет в Болгарии с семи лет, ее отец — украинец, мать — болгарка украинского происхождения.

Еще по теме
Собчак разозлило, что Бузову не отменили после выступления в Уфе
Бузова ответила на критику за развратный костюм
Мизулина обвинила Бузову в разврате детей
Козловский наказал обидчика за клевету в дискредитации армии
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Путин сделал серьезное предупреждение Западу
Бесплатные игры появились на YouTube
Ростелеком запустит серию турниров для «танкистов»
Обсуждение (4)
Картина дня
NYT рассказала о расхождении интересов США и Украины
Генсек НАТО посетовал на быстрый разгон российской оборонки
Четыре ведущих российских банка объединят данные о клиентах
Выпуск автомобилей Lada начнется в Египте
Самое обсуждаемое
35
Российские войска адаптировали морское оружие для пехоты
25
Россия предупредила Запад о последствиях поставок F‑16 Украине
24
Белоусов назвал площадь потерянных Украиной за год территорий
23
Орбан заявил о вступлении Европы в стадию подготовки к войне
17
Путин сделал серьезное предупреждение Западу