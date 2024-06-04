«Мисс Болгария» с украинскими корнями осталась без титула

«Мисс Болгария-2023» Елизавета Кравец лишена титула из-за невыполнения обязательств, сообщили организаторы конкурса.

«Глава организации "Мисс Болгария" с сожалением объявляет, что он решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец», — говорится в заявлении.

Решение связано с невыполнением Кравец обязательств и участием в деятельности, противоречащей ценностям организации «Мисс Болгария». По мнению организаторов, эти нарушения нанесли ущерб репутации, имиджу и престижу национального конкурса красоты. Что именно сделал девушка, не сообщается.

Кравец запрещено использовать титул «Мисс Болгария» в публичных коммуникациях, в том числе в социальных сетях и финансовой корреспонденции.

Девушка стала победительницей конкурса красоты в 2023 в возрасте 17 лет. В СМИ сообщалось, что она живет в Болгарии с семи лет, ее отец — украинец, мать — болгарка украинского происхождения.