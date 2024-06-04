Майнинг в России станет видом экономической деятельности

Минфин поддержал присвоение майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), сообщил замдиректора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев.

ОКВЭД — это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависят в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов и получение льгот от государства.

Но сначала требуется принять закон о регулировании добычи криптовалют. Необходимо законодательно определить, что такое «майнинг», пояснили «Известиям» в Минпромторге. Также нужно установить правила выпуска, учета и обращения криптовалют, статус компаний, добавили в ведомстве.

Принятие закона позволит организациям по добыче криптовалют выйти из серой зоны, отметил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По его словам, это также даст возможность лучше планировать нагрузку на электросети, а также повысит собираемость налогов.