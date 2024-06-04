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США ударят санкциями по Грузии за принятие закона об иноагентах

Источник:
РИА Новости
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США без промедления введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Закон об иноагентах, вызвавший волну негодования на Западе, вступил в силу в Грузии. Теперь все грузинские организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы.

«Мы ясно дали понять, что без колебаний введем их (визовые санкции против Грузии. — Прим. ред.)», — приводит РИА Новости заявление представителя Госдепа.

Он напомнил, что «Тбилиси отклоняется от демократического пути и ставит под угрозу гражданское общество в Грузии». «Мы начали процесс пересмотра наших отношений и рассмотрим ответ на действия грузинского правительства», — сказал Миллер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры.

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Политика #Мир
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GammiPluh

А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

-CIIAPTAK-

Ага,сами расстреляли,а нам чешут утонули,сволочи!

mosquito__2010

Апогей западных демократий. Колючая проволока, резервации, концентрационные лагеря, колонии безвольных...

corrector

СУперсвиньи - это Зеля и его шобла + верховна Рада 404, скоро действительно в США "