Мошенники звонят россиянам до 20 млн раз в сутки

Ситуация с телефонным мошенничеством в начале 2024 года стала критической, заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

«Ежедневно мошенники совершают до 20 миллионов звонков россиянам. Такого масштаба атак на наших граждан не было никогда», — заявил Кузнецов в интервью «Известиям».

По его словам, примерно в одном случае из 100 люди верят телефонным мошенникам. То есть порядка 200 тысяч граждан в сутки могут попадаться на их обман. Что касается общего объема краж — ведомства приводят разные цифры.

«Если в ЦБ сообщают о 16 миллиардах рублей, которые украли мошенники в прошлом году, то МВД называет цифру в десять раз больше — 157 миллиардах. По оценкам "Сбера", в 2023 году мошенники украли у россиян более 250 миллиардов рублей», — отметил Кузнецов.