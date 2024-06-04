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Соцсеть X разрешила публиковать порно

Источник:
The Verge
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Соцсеть X обновила условия распространения контента для взрослых. Теперь пользователи могут создавать, распространять и просматривать материалы, которые демонстрируют сексуальную активность взрослых людей или обнаженное тело.

«Мы убеждены, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и употреблять материалы, связанные с сексуальной тематикой, если это происходит с согласия всех участников», — говорится в новой редакции правил.

При этом размещать контент для взрослых нельзя на баннерах и фотографиях профиля. Пользователи, которые регулярно публикуют материалы сексуального характера, должны указать в параметрах медиафайлов соответствующие пометки.

Это позволит скрыть такой контент для людей, которые не хотят видеть откровенные материалы. Кроме этого, будет запрещен контент, пропагандирующий эксплуатацию, принуждение, объективацию или сексуализацию несовершеннолетних.

В правилах также уточняется, что контентом для взрослых считаются любые порнографические или предназначенные для стимуляции сексуального возбуждения материалы. В частности, они касаются фото и видео, созданного с помощью нейросетей или анимированных вручную.

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GammiPluh

А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

-CIIAPTAK-

Ага,сами расстреляли,а нам чешут утонули,сволочи!

mosquito__2010

Апогей западных демократий. Колючая проволока, резервации, концентрационные лагеря, колонии безвольных...

corrector

СУперсвиньи - это Зеля и его шобла + верховна Рада 404, скоро действительно в США "