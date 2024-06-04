Стартовали съемки второй части «Чебурашки»

Съемки семейного блокбастера «Чебурашка 2» начались в Москве. События в новом фильме развернутся через год, после истории первой части.

Съемки начинаются со сцены масштабного дня рождения Сони (Ева Смирнова), на котором будут присутствовать все герои, хорошо знакомые зрителю по первой части.

Спустя год после событий первого фильма Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить.

Гена пытается его воспитывать, но его методы расстраивают ушастика. Избалованная Соня наслаждается своей вседозволенностью, но думает, что ее никто по-настоящему не ценит, а Гриша — грустит из-за нехватки родительского внимания.

Пока герои пытаются научиться прислушиваться друг к другу, их жизнь нарушает невероятное событие: дом Гены хотят снести, чтобы построить там парк развлечений.