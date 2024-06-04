НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стартовали съемки второй части «Чебурашки»

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Съемки семейного блокбастера «Чебурашка 2» начались в Москве. События в новом фильме развернутся через год, после истории первой части.

Съемки начинаются со сцены масштабного дня рождения Сони (Ева Смирнова), на котором будут присутствовать все герои, хорошо знакомые зрителю по первой части.

Спустя год после событий первого фильма Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить.

Гена пытается его воспитывать, но его методы расстраивают ушастика. Избалованная Соня наслаждается своей вседозволенностью, но думает, что ее никто по-настоящему не ценит, а Гриша — грустит из-за нехватки родительского внимания.

Пока герои пытаются научиться прислушиваться друг к другу, их жизнь нарушает невероятное событие: дом Гены хотят снести, чтобы построить там парк развлечений.

Еще по теме
Сериал «Развод по расчету» стартует на ТНТ
«Манюня» серьезно обогнала «Майора Грома»
Вышел первый тизер экранизации Silent Hill 2
Семейный фильм «Манюня: приключения в Москве» вышел в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Появилась информация о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк
Путин сделал серьезное предупреждение Западу
Обсуждение (0)
Топ комментариев

GammiPluh

А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

-CIIAPTAK-

Ага,сами расстреляли,а нам чешут утонули,сволочи!

mosquito__2010

Апогей западных демократий. Колючая проволока, резервации, концентрационные лагеря, колонии безвольных...

corrector

СУперсвиньи - это Зеля и его шобла + верховна Рада 404, скоро действительно в США "