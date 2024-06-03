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Жуткое существо выбросило на пляж в США. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Необычное существо нашли выброшенным на берегу Тихого океана в Орегоне. По фотографии ученые определили, что находка представляет собой одну из разновидностей глубоководных удильщиков — Himantolophus sagamius.

Такие рыбы попадаются людям исключительно редко. С тех пор, как первый экземпляр был случайно пойман в 1975 году во время траления в глубоких водах Гавайев, в дикой природе или выброшенными на берег было обнаружено всего около 30 особей, пишет LiveScience.

Погибший экземпляр Himantolophus sagamius
Погибший экземпляр Himantolophus sagamius
Фото: © Seaside Aquarium

Himantolophus sagamius живет на глубине около километра, на поверхности она оказывается только в случае серьезного ранения или заболевания. В здоровом состоянии она прячется на глубине и приманивает добычу с помощью биолюминесцентных наростов на голове.

Знаменитые приманки удильщика представляют собой модифицированные сегменты спинного плавника, которые содержат биолюминесцентные бактерии, производящие свет в обмен на защиту и питательные вещества.

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