«Яндекс» создаст новую нейросеть SpeechGPT

«Яндекс» приступил к разработке мультимодальной модели SpeechGPT, которая будет способна воспринимать текст и звук.

«SpeechGPT — мультимодальная LLM (large language model, большая языковая модель), которая умеет воспринимать текст и звук, отвечать текстом и звуком, решать разные задачи на стыке текста и звука», — говорится в описании проекта, пишет «Коммерсантъ».

«Яндекс» отмечает, что при создании модели «попробует взять лучшее от двух миров»: технологий обработки естественного языка (NLP), которую использует ChatGPT, и распознавания речи (ASR), которая применяется в приложениях с голосовым помощником «Алиса».

Некоторые нейросетевые сервисы «Яндекса» уже позволяют принимать вводные данные разных видов. Так, с ассистентом «Алиса» можно общаться как голосом, так и текстом, в декабре 2023 года компания сделала отдельный подраздел сайта с текстовым чатом.

В последних числах мая «Яндекс» схожим образом расширил функциональность сервиса Yandex SpeechSense. Изначально созданный для анализа работы коллцентров сервис получил возможность обрабатывать и текстовые сообщения.