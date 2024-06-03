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Вышел трейлер третьего эпизода Half‑Life 2

Источник:
Sibnet.ru
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Ролик под названием Half-Life: OVERLORD появился на YouTube-канале Unknown Dino, его создатель заявил, что так мог бы выглядеть трейлер третьего эпизода Half-Life 2.

Все модели, текстуры, анимации в ролике фанат создал вручную, за исключением лица доктора Брина. Энтузиаст подчеркнул, что совсем не прибегал к помощи генеративного искусственного интеллекта.

Создатель видео признался, что при работе вдохновлялся сразу несколькими источниками. Среди них — артбук Half-Life 2: Raising the Bar, игра Scorn, а также фильмы «Чужой», «Прометей» и ленты режиссера Дени Вильнева.

Видео получило восторженные отзывы от фанатов франшизы, комментаторы отметили, что трейлер удачно передал атмосферу второй части Half-Life.

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