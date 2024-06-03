Лукашенко прокатил своего шпица на сигвее

Белорусский президент Александр Лукашенко прокатился на сигвее вместе со своим шпицем Умкой. Видео необычной поездки показали в репортаже телеканала «Беларусь 1».

«Сейчас хотели бы отдельно показать вам короткие, но очень крутые кадры. Честно - мы не знаем, куда едут. Но зато как это происходит!», — отметили в репортаже ведущие.

Длится видео действительно недолго: около трех секунд. За это время можно увидеть Лукашенко, обнимающего Умку и проезжающего на сигвее мимо снимающего его оператора.

Отмечается, что действие происходило на малой родине президента Белоруссии в Оршанском районе, где Лукашенко на прошлой неделе нарубил дров топором, который ему подарили на предприятии «Легмаш».