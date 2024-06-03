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Установлен мировой рекорд по скорости набора текста носом

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Индии установил мировой рекорд по скорости набора текста носом на клавиатуре. Автора рекорда зовут Винод Кумар Чаудхари, ему 44 года.

Мужчина набрал носом весь английский алфавит на компьютерной клавиатуре за 25 секунд, улучшив свой прошлый результат почти на секунду, пишет издание UPI.

«Моя профессия связана с тем, что я постоянно печатаю на компьютере, поэтому я задумался о том, чтобы установить такой рекорд», — сказал мужчина журналистам.

Индиец добавил, что продолжит свои тренировки и попытается улучшить результат. Он добавил, что его семья гордится его достижением и считает талантливым человеком.

Правила рекорда требовали, чтобы Чаудхари набрал все 26 букв латинского алфавита на стандартной QWERTY-клавиатуре с пробелом между каждой буквой.

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Жизнь #О людях
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