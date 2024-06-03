Замглавы МИД России предостерег США от фатальных шагов

Россия предостерегает США от необдуманных шагов, которые могут привести к фатальным последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву наносить удары американским оружием по российской территории.

«Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он отметил, что президент Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему. «Призываю этих деятелей, которым все нипочем, заставить себя потратить определенное время свое, которое они, видимо, тратят на какие-то компьютерные игры, судя по легковесности подхода к серьезным вопросам, потратить время на детальное изучение того, что было сказано Путиным», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

«Это весьма значимое предупреждение, и к нему нужно относиться со всей серьезностью, с максимальной серьезностью», — заключил Рябков.