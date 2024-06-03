Уникальное здание-облако построят в Китае. ФОТО

Гигантское рукотворное «облако» возводят в Китае, после завершения здание станет Хайнаньским музеем науки. Проект должен быть завершен в 2025 году.

Изогнутая внешняя часть музея напоминает восходящий поток теплого воздуха, поднимающийся с поверхности Земли и образующий облако. Она выполнена из 843 отдельных кусков серебристого пластика, армированного стекловолокном, пишет New Atlas.

Фасадные секции закреплены стальным каркасом и бетоном, при этом особое внимание уделяется эффективности и сокращению отходов. Проект разработан одной из самых перспективных в мире архитектурных фирм MAD Architects.

«Ядро, плиты пола и основная конструкция напрямую связаны с изогнутым фасадом, обеспечивая эффективное использование ресурсов. В конструкции все оптимизируется для сокращения отходов, включая интеграцию циркуляции и функциональной планировки со структурой здания», — подчеркивают разработчики.

Площадь музея составляет 46 тысяч квадратных метров. Грандиозная постройка занимает пять этажей, также есть цокольный этаж. Он выполнен в виде нисходящей рампы сверху вниз с большим световым окном в центре, обеспечивающим проникновение дневного света внутрь.

Строительство музея входит в состав плана по развитию популярного туристического района Хайнаня, который также включает в себя библиотеку, похожую на космический корабль. Ее проект также разработан MAD Architects.