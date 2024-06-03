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Мизулина обвинила Бузову в разврате детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила Ольгу Бузову в неподобающем внешнем виде во время концерта в Уфе в День защиты детей.

На концерте в Уфе Бузова выступала в черном боди с глубоким декольте и колготках в сетку.

«Я не вижу никакой разницы между нашумевшей "голой вечеринкой" и выступлением в таком образе в День защиты детей», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Мизулина отметила, что выступление Бузовой посмотрело огромное количество детей и подростков. А жители региона очень возмущены этой ситуацией. Бузова ситуацию пока никак не прокомментировала.

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