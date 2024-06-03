Подаренный канцлером ФРГ Брежневу Mercedes выставили на продажу

Купе Mercedes 450 SLC, подаренный генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу канцлером ФРГ Вилли Брандтом, выставили на продажу.

Автомобиль попал в СССР в 1973 году, его зарегистрировали на сына министра внутренних дел СССР Игоря Щелокова.

У автомобиля бежевый велюровый салон без следов износа. Под капотом Mercedes 450 SLC — атмосферный мотор V8 объемом 4,5 литра и мощностью 225 лошадиных сил. Коробка передач — трехступенчатый гидромеханический автомат.

Машину не перерегистрировали в России. У нее сохранились советские номерные знаки образца 1958 года с черным фоном и белыми цифрами и буквами, а также документы старого образца.

По данным сайта Motor.ru, Mercedes-Benz Брежнева не представлен на сайтах бесплатных объявлений. Его ориентировочная цена — 20 миллионов рублей.

Брежнев страстно любил автомобили и коллекционировал их. В его гараже насчитывалось, по разным источникам, от 49 до 324 единиц. Формально многие из машин принадлежали не лично генсеку, а аппарату ЦК.