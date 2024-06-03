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Глава КамАЗа заявил о неприспособленности китайских авто к России

Источник:
Sibnet.ru
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Проект «Москвича» показал, что китайские машины «вообще не приспособлены» к России, заявил глава КамАЗа Сергей Когогин на прошедших в Тольятти парламентских слушаниях.

«Скорее всего, по коррозионной защите, по виброустойчивости <…> при таком безалаберном отношении к допуску продукции, не соответствующей по техническому уровню, на наш рынок мы поставим потребителя в большие расходы, потому что машины начнут ломаться, сыпаться и все остальное», — цитирует Когогина «Бизнес Online».

По словам главы КамАЗа, западные производители, планируя выход на российский рынок, тщательно тестировали и адаптировали машины. Но никто из китайских компаний не обратился ни к КамАЗу, ни к АвтоВАЗу.

«Москвичи» — это модели китайской компании JAC. Компактный кроссовер «Москвич 3» в мае начали собирать по технологии полного цикла. Объявляя об этом, мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что машина получила «усиленное антикоррозийное покрытие кузова с учётом наших климатических условий».

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