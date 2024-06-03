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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Спецназ «Ахмат» перебросили на харьковское направление

Источник:
ТАСС
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Спецназ «Ахмат» передислоцировался в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО», — цитирует ТАСС Алаудионова.

По его словам, бойцы «Ахмата» переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения, которые надо было прикрыть. «И сегодня бойцы уже приступили к выполнению поставленных задач», — сказал генерал.

Алаудинов подчеркнул, что подразделения «Ахмата» будут выполнять на Харьковском направлении и штурмовые задачи.

Тема: Военная операция на Украине
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