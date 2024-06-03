Сериал «Развод по расчету» стартует на ТНТ

Премьера сериала «Развод по расчету» о молодой паре, которая из меркантильных интересов решается на фиктивное расставание, состоится 3 июня на ТНТ.

Главные герои проекта – супруги Степан (Степан Девонин) и Катерина (Алина Алексеева). Уже много лет они живут в двухкомнатной квартире в хрущевке вместе с дочерью Лизой (Стефания Баушева — Муравьева) и матерью Катерины Ольгой Григорьевной (Ольга Прокофьева).

Неожиданно выясняется, что у семьи есть шанс решить квартирный вопрос, да еще и за счет строительной компании, где они оба работают. Владелица фирмы Лариса (Нелли Уварова) хочет провести благотворительную акцию для матерей-одиночек и разыграть среди них десять бесплатных квартир.

Столкнувшись с заманчивой перспективой получить безвозмездное жилье, пара решает быстро развестись. Тогда Катерина сможет подать заявку на участие, а получив квартиру, легко снова узаконить отношения. Однако, пара не подозревает, что поддерживать легенду о разрыве не так просто. Более того, фиктивный развод легко может превратиться в реальный.