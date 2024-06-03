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Сериал «Развод по расчету» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Премьера сериала «Развод по расчету» о молодой паре, которая из меркантильных интересов решается на фиктивное расставание, состоится 3 июня на ТНТ.

Главные герои проекта – супруги Степан (Степан Девонин) и Катерина (Алина Алексеева). Уже много лет они живут в двухкомнатной квартире в хрущевке вместе с дочерью Лизой (Стефания Баушева — Муравьева) и матерью Катерины Ольгой Григорьевной (Ольга Прокофьева).

Неожиданно выясняется, что у семьи есть шанс решить квартирный вопрос, да еще и за счет строительной компании, где они оба работают. Владелица фирмы Лариса (Нелли Уварова) хочет провести благотворительную акцию для матерей-одиночек и разыграть среди них десять бесплатных квартир.

Столкнувшись с заманчивой перспективой получить безвозмездное жилье, пара решает быстро развестись. Тогда Катерина сможет подать заявку на участие, а получив квартиру, легко снова узаконить отношения. Однако, пара не подозревает, что поддерживать легенду о разрыве не так просто. Более того, фиктивный развод легко может превратиться в реальный.

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Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Ага,сами расстреляли,а нам чешут утонули,сволочи!

GammiPluh

А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

mosquito__2010

Апогей западных демократий. Колючая проволока, резервации, концентрационные лагеря, колонии безвольных...

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров