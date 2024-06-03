Козловский наказал обидчика за клевету в дискредитации армии

Актер Данила Козловский выиграл суд о защите чести и достоинства, он судился с главой проекта Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.

Бородин в соцсетях обвинил Козловского в дискредитации армии и усмотрел в некоторых словах и действиях актера призывы выходить на митинги.

Козловкий подавал на Бородина в суд, который признал «несоответствующими действительности» слова ответчика.

«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России», — прокомментировал победу Козловский.

По словам актера, со ссылкой на решение суда, Бородин обязан удалить публикацию о Козловском из соцсетей, а также выплатить ему один рубль в качестве моральной компенсации.