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Козловский наказал обидчика за клевету в дискредитации армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Данилы Козловского

Актер Данила Козловский выиграл суд о защите чести и достоинства, он судился с главой проекта Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.

Бородин в соцсетях обвинил Козловского в дискредитации армии и усмотрел в некоторых словах и действиях актера призывы выходить на митинги.

Козловкий подавал на Бородина в суд, который признал «несоответствующими действительности» слова ответчика.

«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России», — прокомментировал победу Козловский.

По словам актера, со ссылкой на решение суда, Бородин обязан удалить публикацию о Козловском из соцсетей, а также выплатить ему один рубль в качестве моральной компенсации.

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Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Ага,сами расстреляли,а нам чешут утонули,сволочи!

GammiPluh

А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

mosquito__2010

Апогей западных демократий. Колючая проволока, резервации, концентрационные лагеря, колонии безвольных...

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров