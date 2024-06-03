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Белоруссия заявила о готовности к применению ядерного оружия

Источник:
«Газета.ру»
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Белорусские военные успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия, заявил заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Леонид Давидович.

Белорусские летчики и инженерно-технический персонал прошли как теоретическую, так и практическую подготовку, приводит «Газета.ру» слова Давидовича, сказанные им в эфире белорусского телевидения.

«Все контрольные мероприятия, тренировки и проверки проводятся регулярно. Мы постоянно отрабатываем сценарии в различных условиях, иногда меняя места проведения учений или обстановку. Экипажи готовы, инженеры готовы, самолеты давно подготовлены», — подчеркнул генерал.

По его словам, во время совместных учений с Россией в конце мая страны НАТО следили за этими маневрами. Во время активной фазы учений в небе над Польшей и странами Прибалтики наблюдались несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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