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«Манюня» серьезно обогнала «Майора Грома»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»

Семейный фильм «Манюня: Приключения в Москве» стал лидером проката, серьезно обогнав ворую часть кинокомикса «Майор Гром: Игра».

Фильм «Манюня: Приключения в Москве» собрал в первый прокатный уикенд 100,8 миллиона рублей. У «Майора Грома» за вторые выходные касса всего 28,8 миллиона, хоть и картина претендовала на долгосрочное лидерство в прокате.

В лидерах проката также остаются фильмы «Сто лет тому вперед» и «Министерство неджентльменских дел», их кассовые сборы составили около 30 миллионов у каждого.

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Культгид #Кинематограф
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