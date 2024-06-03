«Манюня» серьезно обогнала «Майора Грома»

Семейный фильм «Манюня: Приключения в Москве» стал лидером проката, серьезно обогнав ворую часть кинокомикса «Майор Гром: Игра».

Фильм «Манюня: Приключения в Москве» собрал в первый прокатный уикенд 100,8 миллиона рублей. У «Майора Грома» за вторые выходные касса всего 28,8 миллиона, хоть и картина претендовала на долгосрочное лидерство в прокате.

В лидерах проката также остаются фильмы «Сто лет тому вперед» и «Министерство неджентльменских дел», их кассовые сборы составили около 30 миллионов у каждого.