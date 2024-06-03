СМИ сообщили об угрозе вторжения «суперсвиней» в США

Канадские «суперсвиньи» — помесь домашней свиньи и евразийского дикого кабана — грозят заполонить территорию США и нанести огромный ущерб окружающей среде, пишет Business Insider со ссылкой на экспертов.

«Суперсвиней» завезли в Канаду в 1980-х годах. Этот вид тогда посчитали находкой для сельского хозяйства: он дает много мяса и приспособлен для холодов. Позднее из-за снижения спроса на свинину часть особей выпустили на свободу и они за короткое время заполонили страну.

«Суперсвиньи», масса которых достигает 270 килограммов, стали «катастрофой для окружающей среды». Они всеядны и пожирают все вокруг — от растений до птиц. Они уничтожают урожаи сельхозпродукции и являются переносчиками опасных для человека инфекций.

Северные американские штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, а также северная часть штата Миннесота представляют собой наиболее уязвимые к вторжению «суперсвиней» территории, считают эксперты.