ГД задумалась над сокращением рабочей недели для женщин с детьми

Фракция ЛДПР внесет в понедельник, 3 июня в Госдуму законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов.

«Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю», — приводит ТАСС пояснительную записку.

Авторы законопроекта утверждают, что действующие льготы практически полностью игнорируют такую категорию, как женщины с двумя детьми.

«Мы очень сильно не учитываем ту особую эмоциональную и физическую нагрузку, которую берет на себя мать. В детский сад, в школу на родительское собрание, в поликлинику — все это на хрупких женских плечах», — сказал глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Согласно Всероссийской переписи населения 2020 года, эта категория включает в себя значительную группу женщин — 17,958 миллиона человек.