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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны России заявило о взятии Уманского в ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Группировка российских войск «Юг» освободила населенный пункт Уманское в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.

«Нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Противник на этом направлении потерял свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Уманское стало третьим населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за последние дни. Ранее Минобороны сообщило об освобождении Нетайлово в ДНР, а также Ивановки в Харьковской области.

Тема: Военная операция на Украине
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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

"Началась самая увлекательная из охот - охота на человека. " О. Бальзак.