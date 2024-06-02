Минобороны России заявило о взятии Уманского в ДНР

Группировка российских войск «Юг» освободила населенный пункт Уманское в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.

«Нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Противник на этом направлении потерял свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Уманское стало третьим населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за последние дни. Ранее Минобороны сообщило об освобождении Нетайлово в ДНР, а также Ивановки в Харьковской области.