НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США запустят две межконтинентальных ракеты Minuteman III

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III
Фото: © NARA

Командование глобальных ударов ВВС США заявило о планах на следующей неделе осуществить два пуска межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G Minuteman III.

Тестовые запуски будут произведена с базы Ванденберг американских космических сил. «Проведение первого теста запланировано на 4 июня. Второй тест запланирован на 6 июня», — говорится в заявлении базы

Цель пусков — «подтверждение готовности ядерных сил США, а также обеспечение уверенности в смертоносности и эффективности потенциала ядерного сдерживания», уточнили база Ванденберг

Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА

Один из пусков, указала пресс-служба базы Ванденберг, должен был состояться в феврале 2024 года, но был перенесен из-за необходимости проведения ремонтных работ на полигоне.

Еще по теме
Западное оружие провалило испытание украинским конфликтом
Хуситы заявили об ударе по авианосцу ВМС США Dwight Eisenhower
Первый в мире наземный робот-камикадзе создан в России
США вывезут из Украины ракеты Excalibur
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Почему оптоволоконный интернет лучше витой пары
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
34
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
33
Почему оптоволоконный интернет лучше витой пары
27
Белоусов назвал площадь потерянных Украиной за год территорий
25
Орбан заявил о вступлении Европы в стадию подготовки к войне
24
Школьниц заставили снять трусы перед ЕГЭ