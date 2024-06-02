Командование глобальных ударов ВВС США заявило о планах на следующей неделе осуществить два пуска межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G Minuteman III.

Тестовые запуски будут произведена с базы Ванденберг американских космических сил. «Проведение первого теста запланировано на 4 июня. Второй тест запланирован на 6 июня», — говорится в заявлении базы

Цель пусков — «подтверждение готовности ядерных сил США, а также обеспечение уверенности в смертоносности и эффективности потенциала ядерного сдерживания», уточнили база Ванденберг

Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА

Один из пусков, указала пресс-служба базы Ванденберг, должен был состояться в феврале 2024 года, но был перенесен из-за необходимости проведения ремонтных работ на полигоне.