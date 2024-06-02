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Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Источник:
ТАСС
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Посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6»
Фото: © CNSA

Посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6» успешно прилунился на обратной стороне Луны, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

«При поддержке спутника-ретранслятора Queqiao-2 посадочный модуль аппарата "Чанъэ-6" успешно совершил посадку в назначенном месте в бассейне Южный полюс – Эйткен», — приводит ТАСС сообщение CSNA.

«Успешная посадка на Луну — это только начало. Далее посадочный модуль проведет проверку состояния и наладочные работы, такие как раскрытие солнечных панелей и направленных антенн, а затем приступит к собственно забору проб на Луне, который продлится около двух дней», — передает агентство Xinhua.

Лунные пробы будут собираться с помощью бурения в нескольких точках в автоматическом режиме. Миссия также проведет комплекс научных исследований на месте посадки.

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