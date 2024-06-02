Гецати раскрыл тайну участницы шоу «Невеста. Экстра любовь»

Герой проекта «Невсета. Экстра любовь» Константин Гецати вывел на чистую воду фаворитку проекта Ольгу Меганскую: она оказалась до сих пор замужем.

Гецати познакомился с семьями финалисток проекта. Во время встречи с семьей Меганской он прямо спросил у ее тети, почему Меганская до сих пор замужем. Родственница артистки не стала отвечать на вопрос.

Когда разговор о браке состоялся с самой девушкой, она не смогла объяснить ему ситуацию, ссылаясь на то, что давно не состоит в романтических отношениях с мужем, но дружит с ним и штамп в паспорте — просто формальность.

На церемонии Гецати сначала оставил Меганскую без свечи, но потом передумал. Он решил, что девушки сначала должны познакомиться с его близкими, а уже потом он сделает выбор, кого позвать в финал.

В следующем выпуске Гецати познакомит избранниц — Ольгу Меганскую, Алису Кретову и Леру Некрасову — со своим дерзким другом, который выведет героинь на чистую воду.