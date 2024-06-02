Озвучен итог дуэли между Самантой и Красновым в «Битве экстрасенсов»

Дуэль в «Битве экстрасенсов» между Артемом Красновым и Самантой оказалась самой интригующей — девочка блестяще прошла испытание, а вампир отказался от задания. Но зрители простили лидера «Битвы».

В субботнем выпуске «Новой битвы экстрасенсов» озвучили итоги зрительского голосование. Несмотря на то, что Краснов не выполнил задание, зрители все равно поддержали его.

За Саманту проголосовало около 15 тысяч зрителей, Краснову отдали голоса более 115 тысяч человек. Немного голосов не хватило, чтобы остались двух экстрасенса — вариант «оставить обоих» выбрали около 90 тысяч.

В итоге Саманта покину проект. 13-летняя участница заявила, что обязательно вернется в шоу, но уже в проект «Реванш», чтобы там победить и попасть в «Битву сильнейших». Юная ясновидящая стала первой самой молодой участницей, кто так далеко прошел в «Битве экстрасенсов».