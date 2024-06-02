Умер знаменитый исследователь Арктики Артур Чилингаров

Исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН и депутат Госдумы Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным Чилингарова. «Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул он.

Спикер Госдумы напомнил, что Чилингаров является первопроходцем, исследователем Арктики и Антарктики, профессором, доктором географических наук, внесшим неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Имеет множество государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008 году — Героя Российской Федерации.