Российская армия разбомбила энергетические объекты Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые работают в интересах ВПК, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесен в ответ на попытки киевского режима атаковать объекты российской энергетики и транспорта, отмечается в сообщении. Ведомство подчеркнуло, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

Также сообщается об ударе по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных дронов. Поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 607 самолетов, 274 вертолета, 24 964 беспилотных летательных аппарата, 525 зенитных ракетных комплексов, 16 219 танков и других боевых бронированных машин, подчеркивается в сводке.