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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия разбомбила энергетические объекты Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые работают в интересах ВПК, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесен в ответ на попытки киевского режима атаковать объекты российской энергетики и транспорта, отмечается в сообщении. Ведомство подчеркнуло, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

Также сообщается об ударе по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных дронов. Поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 607 самолетов, 274 вертолета, 24 964 беспилотных летательных аппарата, 525 зенитных ракетных комплексов, 16 219 танков и других боевых бронированных машин, подчеркивается в сводке.

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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?