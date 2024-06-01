МВД посоветовало россиянам проверить загранпаспорта

Россиянам в преддверии летних отпусков следует внимательно проверять корректность сведений в удостоверяющих личность документах, включая загранпаспорт, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она напомнила, что при изменении установочных данных, а также обнаружении неточности либо ошибки в установочных данных, или ошибки в машиночитаемой зоне заграничного паспорта, необходимо своевременно обратиться для его замены.

Вопросы пресечения границы относятся к компетенции пограничной службы ФСБ. Гражданин России в соответствии с законом может быть ограничен в праве на выезд из страны из-за неточностей в паспорте.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян предупредил, что россиянам стали чаще отказывать в выезде за рубеж и изымать загранпаспорта на границе. Он посоветовал туристам внимательнее сверять внутренний и загранпаспорт.