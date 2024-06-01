Государство получит право использовать голоса умерших россиян

Государство получит право использовать в общественных интересах голос россиянина после его смерти без согласия родственников. Это следует из проекта закона «Об охране голоса», разработанного Альянсом в сфере ИИ и Национальной федерацией музыкальной индустрии.

Для обнародования и дальнейшего использования голоса гражданина требуется его согласие, а после его смерти согласие необходимо получать у супруга, детей или родителей, пишут «Ведомости».

Но если голос предполагается использовать в государственных или общественных интересах, то такое согласие не требуется — при условии, что голос записывался за плату или в публичных местах.

В целом документ описывает механизм правовой защиты голоса от неправомерного использования и создания дипфейков на основе его записей. Принятие нового закона сформирует базу для разрешения споров в области прав на голос.

Так, если голос гражданина, воссозданный с помощью специальных технологий, получен или используется в интернете с нарушением закона, гражданин вправе требовать удаления этой записи.

Российское законодательство в существующем виде охраняет лишь фотографическое изображение человека, а нормы, которые защищают артистов и дикторов от использования их синтезированных голосов и цифровых образов, пока отсутствуют.